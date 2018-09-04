Игры кочевников: Казахстан вышел в лидеры в медальном зачете, Кыргызстан — второй

CA-NEWS (KZ) - Сборная Казахстана вышла в лидеры в медальном зачете третьих Всемирных игр кочевников, которые проходят в эти дни на Иссык-Куле.

Во второй соревновательный день ВИК-2018, 3 сентября, разыграли 24 комплекта медалей по армрестлингу и алышу.

Казахстанские спортсмены завоевали 17 медалей — 7 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых.

Копилка сборная Кыргызстана пополнилась 15-ю наградами — 4 золото, 4 серебра и 7 бронз.

Сборная Туркменистана опустилась на 3 место в медальном зачете.

После двух соревновательных дней спортсмены из 19 стран сумели подняться на пьедестал почета.