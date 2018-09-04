Четыре человека погибли в результате ДТП на автодороге Душанбе-Куляб-Хорог, четверо других ранены

CA-NEWS (TJ) - 3-го сентября около 14:15 дня, водитель автомашины марки «Тойота-Ландкрузер», Маскинов Карим Маджнунович, 2000 года рождения, житель города Хорог при движении на автодороге «Душанбе-Куляб-Хорог» потеряв контроль над управлением транспорта, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки «Ниссан-Патрол», под управлением Лутфуллоева Тохира, 1970 года рождения, жителя города Хорог.

В результате пассажиры автомашины марки «Тойота-Ландкрузер», Рахматхудоева Фазилат Маджнуновна, 1987 года рождения, жительница Рошткалинского района, Обидов Мирсобит, 1953 года рождения, житель города Истаравшан, пассажиры автомашины марки «Ниссан-Патрол» Малишоев Одил, 1959 года рождения и Саидманзаров Сайф, 1960 года рождения, жители Шугнанского района, получив тяжкие телесные повреждения, погибли на месте ДТП.

Пассажиры другой автомашины Мирзошоева Ситора Шакаршоевна, 1987 года рождения, Саидмахмадов Рахматшо, 1985 года рождения, жители Шугнанского района, Ёрмахмадова Рамзия Нурмахмадовна, 1998 года рождения, жительница города Хорог, Гуломасенова Махбуба Сунатуллоевна, 2011 года рождения, жительница Рошткалинского района с травмами различной степени тяжести, были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка по установлению всех обстоятельств случившегося.