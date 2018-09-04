Премьер Казахстана считает необходимым открывать поликлиники и детсады на первых этажах многоэтажек

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев считает необходимым открывать поликлиники и детские сады на первых этажах строящихся многоэтажных домов. Об этом он сказал 4 сентября на заседании правительства.

По его словам, в Петропавловске, который он накануне посетил с рабочим визитом, снесено около 600 старых домов, на их месте строится большой микрорайон.

«Уже 2 тысячи квартир готово. Если раньше к поликлинике прикреплялось 600 домов, то сейчас будет 2 тысячи. Нагрузка растет. На первых этажах этих построенных домов нужно организовывать компактные поликлиники и детсады», - сказал он, поручив принимать во внимание данный вопрос при проектировании зданий.