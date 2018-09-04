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  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Йемене загорелся автобус с паломниками: 2 погибших, 36 пострадавших

CA-NEWS (CA) - В районе Эль-Уркуб в провинции Абья на юге Йемена загорелся автобус с паломниками, возвращавшимися из Мекки, сообщает islam-today.

Как со ссылкой на директора по вопросам безопасности провинции Али ан-Нуба сообщают местные новостные агентства, в результате погибли два человек, еще 36 пострадали.

По словам чиновника, в автобусе находились верующие, совершившие в Саудовской Аравии обряды Хаджа. Пострадавшие в данный момент находятся в госпиталях, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в этом году хадж совершили, в общей сложности, более 2,5 миллиона мусульман – более 90% из них - иностранцы, в том числе 22,5 тысячи - приверженцы ислама из России.

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