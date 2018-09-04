Тенге поставил на бирже очередной за 2,5 года антирекорд

CA-NEWS (KZ) - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия. Средневзвешенный курс доллара по ее итогам составил 366,95 тенге. Это наихудшая для национальной валюты Казахстана отметка с февраля 2016 года.

Со вчерашних торгов доллар подорожал на 1,72 тенге.

В обменниках доллар покупают по 366,5-367 тенге, продают по 367,5-368 тенге.

Отмечается, что средневзвешенный курс рубля России составил 5,3971 тенге, китайского юаня — 53,72 тенге.