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  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трое мужчин пытались вывезти из Узбекистана в Кыргызстан $5,3 млн

CA-NEWS (UZ) - В ночь на 28 августа оперативные сотрудники СГБ (бывшая СНБ) задержали мужчин, пытавшихся вывезти из страны $5,3 млн, сообщили местные СМИ.

В населенном пункте Гязнун Янгикурганского района Наманганской области на подступах к узбекско-кыргызскому участку государственной границы были задержаны Лукмон Муминов, Одил Муйдинов и Низом Мулажонов. Подозреваемые на автомобилях марки Cobalt и Lacetti пытались перевезти в соседнее государство крупную сумму иностранной валюты, отмечается в видеорепортаже телеканала "Узбекистан24".

По предварительным подсчетам, сумма изъятых денежных средств составила около $5 млн 300 тыс.

Все подозреваемые признались в своей вине и раскаиваются в содеянном преступлении.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия.

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