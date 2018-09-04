В Улан-Баторе будет создан специальный энергетический городок

CA-NEWS (MNG) - В рамках сотрудничества города Улан-Батор и провинции Гёнсанбуг Республики Корея подписан меморандум о создании самостоятельного энергетического городка при монгольской столице. Согласно меморандуму будет реализован проект по созданию этого городка, а также проведены работы по снижению загрязнения воздуха и улучшению жизненного уровня для проживания в безопасной здоровой среде, сообщает Монголия Сейчас.



Завершение данного проекта позволит разрешить вопрос обеспечения электроэнергией 300-1000 монгольских семей.

Сотрудничество городов началось в 2007 году и за это время распространялось на сельскохозяйственную отрасль, земельный менеджмент, градоустройство, медицинский туризм, а также гуманитарную деятельность. 11-летнее сотрудничество между городами продолжается заключением Меморандума о сотрудничестве в сфере возобновляемого источника энергии от 15 мая 2018 года.