Посол Монголии в РФ встретилась с губернатором Иркутской области

CA-NEWS (MNG) - Чрезвычайный и полномочный посол Монголии в России Б.Дэлгэрмаа провела встречу с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко по его просьбе. Встреча состоялась 29 августа в здании посольства Монголии в Москве, сообщает Montsame.



В ходе встречи стороны подчеркнули наличие большого потенциала для развития дружественных связей между Монголией и Россией, в том числе расширения регионального и приграничного сотрудничества, и обменялись мнениями о дальнейших действиях.

Губернатор Сергей Левченко вновь подтвердил готовность в осуществлении проекта «Строительство газо- и нефтепроводов Россия-Монголия-Китай», которого он предложил Президенту Монголии Х.Баттулге во время участия в мероприятии “Монголо-Российская инициатива 2018”, что прошло в июне этого года в Улаанбаатаре.

Посол Б. Дэлгэрмаа, со своей стороны, подчеркнула возможности развития сотрудничества между Монголией и Иркутской областью в таких областях, как транзитные перевозки и сельское хозяйство.