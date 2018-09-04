В Казахстане за одним врачом поликлиники закреплены порядка 2 тыс. человек

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане на одного врача поликлиники приходится около 2 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 сентября на заседании правительства.

По его словам, ведомство в рамках государственной программы «Денсаулық» ведет работу по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи, которая должна быть максимально приближена к месту жительства и работы людей.

Основные функции ПМСП: оздоровление и профилактика; раннее выявление болезней; оказание медицинской помощи; наблюдение за хроническими заболеваниями.

В настоящее время в республике услуги ПМСП оказывают 524 медицинские организации, 29% которых являются частными. В организациях функционируют 10216 участков, из которых более 60% являются участками врачей общей практики (6205), 20% — педиатрическими (2041), 18% — терапевтическими (1880).

Министр обратил внимание на объем нагрузки на врачей. Согласно его данным, количество прикрепленного населения на одного врача ПМСП в Казахстане составляет 1950 человек, что выше аналогичных показателей стран ОЭСР (1500 чел.). Для достижения целевого показателя по числу прикрепленного населения, по словам Е.Биртанова, в организациях ПМСП необходимо дополнительно открыть еще 1531 участок.

«Снижение количества прикрепленного населения приводит к уменьшению нагрузки врача, повышается охват населения профилактическими осмотрами. Так, в 2017 году при снижении количества населения на 1 врача ПМСП до 90 человек количество посещений населения с профилактической целью увеличилось на 18% или на 2 млн человек», - сказал глава министерства.

Он добавил, что за I полугодие в организации ПМСП обратились более 9 млн человек. Анализ показывает, что населением Казахстана востребованы услуги таких профильных специалистов, как хирурги, офтальмологи, неврологи, отоларингологи, акушеры-гинекологи. У данных специалистов услуги получили более 5 млн обратившихся.