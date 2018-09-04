Около трети населения Казахстана занимаются спортом, 74 тыс. человек выполнили нормативы президентского уровня

CA-NEWS (KZ) - Около 30% населения Казахстана охвачены занятиями физической культурой и спортом. Об этом 4 сентября на заседании правительства сообщил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

По его словам, за первое полугодие в республике проведены порядка 28 тыс. спортивно-массовых мероприятий и акций, в которых участвовало более 3 млн человек.

Одной из составляющих массового спорта, как сказал глава ведомства, является сдача тестов первого президента РК, введенных отраслевым законом. В I полугодии в тестировании приняли участие 4,939 млн человек. Из них 74 тыс. выполнили нормативы президентского уровня, 244 тыс. — нормативы национального уровня, 371 тыс. — нормативы начального уровня подготовленности.

Касаясь развития массового спорта среди детей и юношества, А.Мухамедиулы сообщил, что на сегодняшний день в общеобразовательных школах свыше 791 тыс. школьников охвачены спортивными секциями по массовым видам спорта.

«В результате совместной работы с Министерством образования и науки сегодня в 128 вузах республики занимаются 189 тыс. студентов. В 766 колледжах свыше 280 тыс. учащихся занимаются спортом», - доложил министр.

В целях обеспечения физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства среди детей школьного возраста функционируют учреждения дополнительного образования: 537 детско-подростковых клубов, 96 детско-юношеских клубов физической подготовленности.

Кроме того, большое внимание уделяется развитию спорта среди лиц с ограниченными возможностями. По данным МКС, с 2009 года охват занимающихся вырос с 4% до 10,7%.

«Для их спортивного развития функционируют спортивные клубы, спортивные школы и отделения в них. В этом году сдан в эксплуатацию первый в Казахстане специализированный паралимпийский тренировочный центр международного уровня. Уникальность нового тренировочного центра состоит в том, что он доступен для занятий спортом не только для паралимпийцев, но и для всех людей с ограниченными возможностями», - отметил А.Мухамедиулы.

Также, по его словам, в стране наблюдается устойчивое развитие национальных видов спорта. Доля занимающихся национальными видами выросла с 5,9% в 2013 году до 6,6% в 2017 году.

«Общеизвестно, что охват населения занятиями физической культурой во многом зависит от наличия спортивной инфраструктуры. В стране функционируют 11,3 тыс. спортивных сооружений, и по сравнению с 2016 годом их число возросло на 6,3%. Из них 9,3 тыс. относятся к объектам образования, включая спортивные школы, и лишь 2 тыс. относятся к объектам физкультурно-спортивного назначения. С начала года в регионах страны за счет местных бюджетов и спонсорских средств завершено строительство 18 физкультурно-оздоровительных комплексов. В настоящее время в областях ведется строительство еще более 20 комплексов», - добавил министр.