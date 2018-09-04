Таджикские власти предупреждают о возможном закрытии офиса ОБСЕ в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана пока что не получило приглашения на участие в ежегодном совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве и, скорее всего, участвовать в этой встрече не будет, сообщает Радио Озоди.

Ожидается, что совещание состоится 9-11 сентября с участием 57 государств мира.

Сомнения таджикских властей по поводу участия в этой ежегодной встрече ОБСЕ, на которую слетаются представители правительств и гражданского общества, наблюдаются в течение двух лет.

Охлаждение в отношениях Душанбе и ОБСЕ наступило после того, как в сентябре 2016 года сторонники ПИВТ (Партия Исламского Возрождения Таджикистана) и «Группы 24» были допущены на Обзорное собрание ОБСЕ в Варшаве. Тогда сторонники оппозиции устроили «молчаливый протест» - они вошли в зал заседания ОБСЕ в футболках с портретами «узников совести» в Таджикистане. Официальная делегация Таджикистана не стала дожидаться окончания акции оппозиционеров и досрочно покинула совещание ОБСЕ в Варшаве, отмечается в статье.