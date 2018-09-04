Родственники узбекистанцев, сгоревших в автобусе в Казахстане, утверждают, что они живы

CA-NEWS (UZ) - Родственники узбекистанцев, погибших в Актюбинской области в январе этого года, не верят в их смерть. Выступая на судебном заседании, они утверждают, что сотовые телефоны их близких по-прежнему работают, но дозвониться до них не получается, сообщают казахстанские СМИ.



На заседание в межрайонный специализированный суд по уголовным делам специально приехали родственники погибших граждан Узбекистана. Они до сих пор не верят в смерть своих близких.

Так, по словам Юлдуз Ганиевой, мобильные телефоны ее сына и внука, которые ехали в том злополучном автобусе, до сих пор работают, но связаться с родными у нее не получается. «Мы не верим, что они умерли. Они живы. Телефон моего сына и внука до сих пор работает, но не отвечает. У многих телефоны работают. Люди сгорели, а телефоны нет. Как может быть такое? Значит они живы. Их, возможно, держат в рабстве», – приводит слова Ганиевой казахстанское издание.

Другие родственники также сомневаются в гибели всех пассажиров автобуса, аргументируя это тем, что им так и не были предъявлены останки погибших и результаты экспертизы с места трагедии. Потерпевшие не стали нанимать адвоката, но просят помощи у представителей узбекского посольства, чтобы они защищали их права в суде.

Между тем, обвиняемые – водители автобуса – не согласны с тем, что к ответственности хотят привлечь только их. По словам сестры одного из водителей, необходимо допросить и при необходимости привлечь к ответственности и выживших узбекстанцев.

Напомним, что автобус, перевозивший граждан Узбекистана, загорелся утром 18 января на трассе в Иргизском районе Актюбинской области. Пять человек спаслись, 52 погибли на месте. Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. По версии следствия, водители для обогрева салона использовали паяльную лампу.