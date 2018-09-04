РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕБРР содействует эффективному водопользованию в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - ЕБРР планирует подготовить краткий бюллетень о своей политике, направленной на формирование в Таджикистане эффективного климатоустойчивого водохозяйственного комплекса, сообщает «Авеста».

По данным ведомства сейчас, когда климат стал заметно меняться, в условиях глобального потепления , таяния ледников, и ветхая инфраструктура, страдающая от недостаточного инвестирования, Таджикистан оказался в числе тех стран Центральной Азии, которые наиболее уязвимы к изменению климата.

Помимо опыта работы Банка в Таджикистане, в кратком бюллетене будут представлены итоги недавнего семинара, на котором специалисты водохозяйственного сектора из Таджикистана и Киргизской Республики обсудили пути улучшения водоснабжения и очистки сточных вод в регионе.

Двухдневный семинар прошел в курортном комплексе Сафед-Дара, расположенном на высоте 2100 метром над уровнем моря на плато Сафедорак (Таджикистан). В нем приняли участие более 50 специалистов из соседних стран, а также представители ЕС и ЮНИСЕФ.

В своих выступлениях представители ЕБРР рассказали о требованиях, которые Банк предъявляет к финансируемым проектам, в том числе в части допуска к получению финансирования и правил проведения закупок. Специалисты также обсудили объемы необходимых инвестиций для выполнения проектов водоснабжения и водоотведения, связанных с изменением климата.

Особое внимание было уделено путям повышения эффективности водохозяйственного сектора Таджикистана. Также рассматривались возможные приоритетные направления будущей деятельности исходя из опыта работы водохозяйственных объединений других стран, в частности, Чехии.

ЕБРР взаимодействует с правительством Таджикистана в вопросах финансирования крупных водных проектов с 2004 года. К настоящему времени Банк осуществил большое число водохозяйственных проектов в 22 городах Республики на общую сумму более $100 млн.

print
  • Алишер Усманов прибыл в Ташкент, чтобы получить орден лично от Мирзиёева
  • В Таджикистане прошел недельный лагерь для детей с ОВЗ
  • «Лайк» от Назарбаева на открытии III Всемирных игр кочевников
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×