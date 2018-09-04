ЕБРР содействует эффективному водопользованию в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - ЕБРР планирует подготовить краткий бюллетень о своей политике, направленной на формирование в Таджикистане эффективного климатоустойчивого водохозяйственного комплекса, сообщает «Авеста».

По данным ведомства сейчас, когда климат стал заметно меняться, в условиях глобального потепления , таяния ледников, и ветхая инфраструктура, страдающая от недостаточного инвестирования, Таджикистан оказался в числе тех стран Центральной Азии, которые наиболее уязвимы к изменению климата.

Помимо опыта работы Банка в Таджикистане, в кратком бюллетене будут представлены итоги недавнего семинара, на котором специалисты водохозяйственного сектора из Таджикистана и Киргизской Республики обсудили пути улучшения водоснабжения и очистки сточных вод в регионе.

Двухдневный семинар прошел в курортном комплексе Сафед-Дара, расположенном на высоте 2100 метром над уровнем моря на плато Сафедорак (Таджикистан). В нем приняли участие более 50 специалистов из соседних стран, а также представители ЕС и ЮНИСЕФ.

В своих выступлениях представители ЕБРР рассказали о требованиях, которые Банк предъявляет к финансируемым проектам, в том числе в части допуска к получению финансирования и правил проведения закупок. Специалисты также обсудили объемы необходимых инвестиций для выполнения проектов водоснабжения и водоотведения, связанных с изменением климата.

Особое внимание было уделено путям повышения эффективности водохозяйственного сектора Таджикистана. Также рассматривались возможные приоритетные направления будущей деятельности исходя из опыта работы водохозяйственных объединений других стран, в частности, Чехии.

ЕБРР взаимодействует с правительством Таджикистана в вопросах финансирования крупных водных проектов с 2004 года. К настоящему времени Банк осуществил большое число водохозяйственных проектов в 22 городах Республики на общую сумму более $100 млн.