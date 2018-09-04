Первый в Казахстане Паралимпийский тренировочный центр. Как он работает?

CA-NEWS (KZ) - Первый в Казахстане Паралимпийский тренировочный центр открылся в Астане 4 июля. О том, как теперь здесь оттачивают свое мастерство и готовятся достигать цели десятки людей с ограниченными возможностями рассказал директор центра Асан Турлыбаев.

По его словам, центр расположен на левом берегу города, в поселке Караоткель. Уже на подходе к зданию чувствуешь заботу о людях с особыми потребностями: пандусы, звуковое приветствие на трех языках (казахском, русском и английском), тактильная тротуарная плитка, кнопка для автоматического открывания и закрывания входных дверей и многое другое.

У главного входа установлено уникальное приспособление – мойка для инвалидных колясок с подкачкой шин. В холле, при входе расположена гардеробная, здесь можно оставить верхнюю одежду. Она двухуровневая, нижний ярус сделан специально пониже, чтобы колясочникам было удобно разместить свои вещи. Недалеко от гардеробной – зона со специальными ящиками. Там можно оставить ценные вещи, сумки и так далее. Здесь же расположены зоны информирования посетителей центра, отдыха, питания и гостиница на 12 человек.

Недалеко от ресепшн установлена тактильная мнемосхема для слабовидящих людей, где шрифтом Брайля нанесена вся информация о центре.

С первого на второй этаж можно подняться с помощью специального подъемника, а со второго на третий этаж довозит специальный лифт, в котором могут поместиться одновременно шесть инвалидных колясок.

В центре три зала: тренажерный, игровой и зал единоборств. В тренажерном зале площадью 500 кв.м размещены 40 устройств для выполнения силовых упражнений. Все тренажеры адаптированы под людей с особыми потребностями. Тут же находится уникальная беговая дорожка размером 3/5.

«Это беговая дорожка в увеличенных размерах. Аналогов ей в Казахстане нет. Уникальность ее в том, что здесь могут тренироваться не только паралимпийцы, но и члены национальной сборной. Он ведет анализ спортсмена. То есть, если один раз здесь пробежится чемпион мира (на роликах конькобежец или лыжник, например), то компьютер считывает его данные, и потом по ним мы можем тренировать других спортсменов. Система полностью показывает, как спортсмен сгибает свое тело, куда он больше делает наклон, то есть полный видеоанализ его тренировок выдается. Дорожка также поднимается на 45 градусов вверх, что помогает велосипедистам или спортсменам-колясочникам тренироваться, имитируя подъем и спуск с гор. Мы в ее систему загрузили на проекцию данные определенных спортивных объектов, в том числе Медео, провели тестовые заезды по таким видам спорта, как лыжи – роллеры, биатлон, танцы на колясках, шорт-трек, конькобежный спорт и велогонки. Дорожка работает, всем нравится», – рассказал директор учреждения.

Площадь игрового зала составляет 400 кв.м. Пол покрыт плавающим паркетом. Кроме того, здесь нанесено профессиональное покрытие для волейбола сидя. Нанесена разметка по четырем паралимпийским видам спорта – волейбол сидя, бочча, голбол, большой теннис на колясках.

Зал единоборств, площадью около 400 кв.м в настоящее время претерпевает трансформацию – здесь разместили также столы для настольного тенниса.

Во всех залах имеются поручни, зеркала, тактильные разметки, специальные планы для эвакуации, санитайзеры для рук, кнопки вызова помощи, сигнал которых поступает на пульт спортивному врачу центра. Второй пульт находится в ресепшн-зоне. Такие же кнопки установлены в уборных, душевых, а также в сауне.

«Фишка наших уборных в том, что здесь ничего не надо крутить, нажимать на краны: все работает сенсорно, вплоть до мыла, фена, то есть нигде никаких усилий прилагать не нужно. Везде установлены поручни. В душевых есть специальные сидушки для инвалидов, которые выдерживают около 200 кг, крючок специальный для костылей, «тревожная» кнопка. Пол у нас идет с резиновой крошкой, чтобы было не скользко, но мы подстраховались и закупили коврики», – пояснил А.Турлыбаев.

Отмечается, что, если в тренажерном зале могут заниматься бесплатно все, кто получил допуск от врача, то в игровом зале и зале единоборств могут заниматься только спортсмены-паралимпийцы, национальная сборная по паралимпийским видам спорта, а также члены клуба «Жигер» города Астаны. Спортсмены также имеют возможность заниматься в тренажерном зале.

В центре в течение дня могут заниматься до 780 человек и от 300 до 350 в каждом из залов. Здесь работают два тренера-координатора: мастер спорта по настольному теннису, инвалид третей группы, и мастер по конькобежному спорту.