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  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев осмотрел реконструированные улицы Алматы

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей поездки в город Алматы осмотрел проспекты Абая и Нурсултана Назарбаева, где была реконструирована и благоустроена пешеходная и велосипедная инфраструктура.

Как сообщает пресс-служба Акорды, аким города Бауыржан Байбек проинформировал главу государства о введенном в пилотном режиме новом методе архитектурно-градостроительного регулирования – дизайн-коде городской среды. Данный метод, по его словам, представляет собой детализированные в одном документе правила и рекомендации по формированию единого стиля мегаполиса.

Кроме того, Н.Назарбаев осмотрел улично-дорожную сеть скоростной линии BRT, проложенную по улицам Тимирязева и Жандосова, общей протяженностью 8,7 км.

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