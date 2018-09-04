В Душанбе сыну экс-генерала грозит до 25 лет тюрьмы за убийство жены

CA-NEWS (TJ) - Прокуратура города Душанбе завершила расследование уголовного дела в отношении Бободжона Ширинова, обвиняемого в убийстве бывшей жены Мохиры Ятимовой, и направила его в столичный суд.

В прокуратуре Душанбе сообщили 4 сентября Радио Озоди, что прокуратура направила дело в суд с обвинительным заключением по ст 104 ч. 2 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК РТ. В случае, если его вина будет доказана в суде, Бободжону Ширинову грозит заключение на срок от 15 до 25 лет, а также конфискация имущества.

Ахлиддин Ятимов, отец убитой женщины, 4 сентября подтвердил эту новость, отметив, что секретарь суда связался с ним как с потерпевшим, и сообщил, что 3 сентября дело было направлено для дальнейшего рассмотрения в суд. В ближайшие дни оно будет принято к производству. Он сказал, что удовлетворен ходом расследования жесткого убийства своей дочери:

В столичной прокуратуре сообщили, что Бободжон Ширинов во время предварительного следствия признался в убийстве жены, но заявил, что находился в жутком состоянии и не смог контролировать свои действия.

Убийство произошло вечером 6 июня на территории столичного района Сино. Как сообщили в МВД РТ, «в 22.40 минут в городскую больницу с колото-резаными ранами поступила 33-летняя Мохира Ятимова, которая скончалась от полученных ран». Как стало известно, бывший муж во время ссоры нанес ей 13 ударов ножом на глазах детей и скрылся.

Момент убийства зафиксировали и камеры видеонаблюдения, установленные во дворе дома Бободжона Ширинова.

Бободжон Ширинов – сын генерала Раджабали Ширинова, бывшего замдиректора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана. Своего поста генерал Ширинов лишился зимой 2015 года после того, как президент Эмомали Рахмон во время заседания Совета безопасности страны раскритиковал деятельность антикоррупционного ведомства. До назначения на должность заместителя главы Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Раджабали Ширинов долгие годы возглавлял Налоговый комитет Таджикистана.

Бободжон Ширинов и Мохира Ятимова в 2007 году окончили юридический факультет Таджикского национального университета и поженились сразу после получения диплома. Бободжон Ширинов работал секретарем Высшего экономического суда Таджикистана. Но ему не удалось построить счастливую семью – супруги развелись два года назад. После развода у бывших супругов были постоянные конфликты из-за детей.