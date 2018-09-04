Национальный банк и Минэкономики Казахстана ожидают повышения инфляции

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана ожидает повышения инфляции в следующем году. Об этом стало известно 4 сентября на заседании правительства РК.

По словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, с начала года уровень инфляции сохраняется в пределах нового коридора — 5-7%. В августе инфляция составила 0,2%, с начала года — 2,9%. Годовая инфляция составила 6%.

«С начала текущего года по всем компонентам инфляции наблюдается замедление роста цен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Рост цен на продовольственные товары составил 2,3%. Непродовольственные товары – 3,6%. Цены и тарифы на платные услуги - на 3%», — сообщил министр национальной экономики.

В последние три месяца наблюдается снижение цен на продовольственные товары. Вместе с тем, наибольший рост цен зафиксирован на непродовольственные товары. Повышение цен отмечается на дизельное топливо, обувь, газ сжиженный, медикаменты и бытовые приборы.

«Среди платных услуг наибольший рост цен зафиксирован на услуги воздушного и железнодорожного транспорта, правовые услуги. Между тем, снизились цены на услуги техобслуживания автомобилей и гостиничное обслуживание», - проинформировал он.

По данным министра, ослабление тенге будет оказывать давление на цены и тарифы. С учетом высокой корреляции между ценами и национальной валюты, при текущем курсе уровень инфляции может увеличиться.

В свою очередь председатель Национального банка Данияр Акишев отметил, что инфляция в августе составила 0,2%. По сравнению с августом прошлого года это высокий показатель. В годовом выражении это на 6% больше.

Он также предположил, что в 2019-2020 годах будет превышение инфляции, возможен выход инфляции из заданного коридора.

По его словам, это связано с режимом санкций против России, ослаблением рубля, снижением цен на нефть и с ростом социальных расходов и кредитов. В связи с этим он попросил правительство и местные исполнительные органы провести мониторинг по выяснению рынков, связанных с антироссийскими санкциями.