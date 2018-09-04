Япония выразила протест России из-за мероприятий к окончанию войны‍

CA-NEWS (CA) - Токио по дипломатическим каналам выразил протест Москве из-за мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на Южных Курилах, которые в Японии называют «северными территориями», сообщает РИА Новости.

Об этом сообщил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга. По его словам, данные действия Москвы «не совпадают с позицией» Токио и "являются неприемлемыми.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В Японии надеются решить территориальную проблему, развивая экономические отношения двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а вопрос принадлежности Кунашира и Итурупа не затрагивался. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.