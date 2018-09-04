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  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаеву показали процесс производства электроавтобусов

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 4 сентября посетил индустриальную зону города Алматы.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он ознакомился с производственным циклом завода ТOO «КМК Investment» по изготовлению высокотехнологичной кабельно-проводниковой продукции, а также осмотрел образцы выпускаемых изделий.

Обращаясь к рабочим предприятия, глава государства отметил важность применения в производстве современных технологий и оборудования, позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию европейского качества.

Позже президент осмотрел образцы готовых изделий и ознакомился с автоматизированным производством металлической габионовой сетки на заводе ТOO «Tokyo Rope Almaty».

назарбаев-электроавтобус

Также Н.Назарбаев посетил ТОО «Falcon Eurobus», где ознакомился с технологическим процессом производства электроавтобусов третьего поколения.

Отмечается, что для осуществления проекта привлечены частные инвестиции в размере 15 млрд тенге. В рамках государственной поддержки акимат города выделил земельный участок и подвел сети водоснабжения и электролиний на сумму 2 млрд тенге.

Завод производственной мощностью 100 электроавтобусов в год создаст рабочие места для более 1 тыс. человек.

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