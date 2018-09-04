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  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте женщину-бомжа после публикации в соцсетях заметили и положили в больницу

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 3 августе, в узбекском сегменте в Фейсбук, в общественной группе «Потребитель.уз», был размещен пост о бездомной женщине, которая проводила свои дни и ночи в районе Сергели-2 возле автостоянки. Женщина была в плохом состоянии, что вызвало бурное обсуждение у пользователей сети.

Для выяснения ситуации специалисты Комитета женщин выехали на место. Как выяснилось позже, 68-летняя Нурия Миклюдова осталась на улице без постоянного места проживания из-за своих детей, которые продали ее жилье и уехали в Россию, сообщила на своей странице в соцсетях пресс-служба Комитета женщин Узбекистана.

После медицинского обследования женщина была размещена в отдел кардиологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.
Данная ситуация взята под контроль Республиканского комитета женщин, а также заместителя хокима Сергелийского района города Ташкента.

После получения экстренной помощи женщина будет переведена в другое медицинское учреждение, а далее будут приняты необходимые меры по восстановлению ее документов, удостоверяющих личность, а также обеспечению ее жильем, отметили в пресс-службе.

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