Суд Мьянмы приговорил задержанных корреспондентов Reuters к 7 годам тюрьмы

CA-NEWS (CA) - Суд в Мьянме 3 сентября признал двух корреспондентов информагентства Reuters виновными в нарушении закона о государственной тайне, приговорив их к семи годам тюрьмы.

Окружной судья Янгона постановил, что 32-летний Ва Лоун и 28-летний Киав Со Оо нарушили закон, принятый во время британского колониального правления, получив секретные государственные документы, сообщает Reuters.

«Подсудимые... нарушили секцию 3.1.c Закона о государственной тайне и приговариваются к семи годам (лишения свободы). Время, которое подсудимые уже провели под арестом с 12 декабря, будет принято во внимание”» - сказал судья.

Представители организаций, занимающихся отстаиванием свободы прессы, ООН, Евросоюз и ряд стран, включая США, Канаду и Австралию, призывали вынести по делу корреспондентов оправдательный приговор.

«Сегодня грустный день для Мьянмы, корреспондентов Рейтер Ва Лоуна и Киава Со Оо и прессы всего мира», - заявил главный редактор Рейтер Стивен Адлер. «Мы не будем сидеть сложа руки, пока Ва Лоун и Киав Со Оо страдают от этой несправедливости, и в ближайшие дни примем решение о том, как действовать дальше, в том числе о том, призывать ли к их освобождению в рамках какого-либо международного форума».

Корреспонденты сказали суду, что секретные документы им передали два полицейских в ресторане на севере Янгона непосредственно перед тем, как их задержали.

Один из свидетелей со стороны полиции сказал, что встреча в ресторане была ловушкой, чтобы наказать корреспондентов за репортаж о массовых убийствах мусульман-рохинджа.

«Я не боюсь», - сказал Ва Лоун после вынесения приговора. «Я не сделал ничего плохого... Я верю в правосудие, демократию и свободу».

Корреспонденты были задержаны 12 декабря, когда работали над расследованием убийства десяти мусульман-рохинджа и других преступлений с участием военных в деревне в штате Ракхайн на севере Мьянмы.