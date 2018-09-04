Не выдержала. Главврач перинатального центра в Астане, в котором скончались 4 роженицы, уволилась

CA-NEWS (KZ) - Главный врач перинатального центра №1 Астаны, в котором с начала года скончались 4 роженицы, написала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Об этом 4 сентября на пресс-конференции в правительстве Казахстана сообщила заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Алия Рустемова.

«Она просто больше не выдержала», - отметила замглавы горздрава.

В свою очередь главный внештатный гинеколог управления Иван Коркан подчеркнул, что только 15% женщин детородного возраста могут легко вынашивать детей, остальные сталкиваются с заболеваниями, которые влияют на развитие беременности.

«Бывают разные ситуации. Все женщины хотят быть мамами, для этого они родились и сформировались. Перинатальный центр №1 сейчас объединили с горбольницей №2. Объединение позволит улучшить качество оказываемых услуг, быстрее реагировать на кризисные ситуации, проводить консультации со смежными специалистами», – рассказал он о реорганизации в учреждении.

По его словам, самые распространенные заболевания среди женщин, которые планируют беременность: анемия, заболевания сердечно-сосудистой системы, легочной системы, кариес зубов, являющийся источником инфекции для плода.

Всего в городских организациях здравоохранения с начала года умерли 5 женщин, одна из них скончалась в перинатальном центре №2.

Последняя смерть произошла 1 сентября. По словам специалистов, причиной тому могла послужить эмболия околоплодными водами - патологическое состояние, которое характеризуется попаданием амниотической жидкости в системный кровоток матери. Кроме того, роженица страдала сахарным диабетом. Показаний к проведению кесарева сечения не было: двух детей она родила самостоятельно. Однако после остановки сердца женщине сделали операцию и успели спасти ребенка.