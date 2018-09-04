Более 80 монгольских компаний примут участие в выставке «Улан-Баторское сотрудничество – 2018

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 6-9 сентября в выставочном центре «Мишээл – экспо» пройдет 43-я международная выставка «Улан-Баторское сотрудничество – 2018», сообщает Montsame.

Главной целью ежегодной выставки является популяризация национальной продукции за рубежом и поддержка отечественных производителей. Организаторами мероприятия являются торговая-промышленная палата и Администрация столицы.

В выставке примут участие более 80 отечественных компаний пищевой и легкой промышленности и предоставят свою продукцию.

Во время мероприятия будут выставлены передовые, зарубежные медицинские и электрооборудования, техника и оборудование для производства косметики и продовольственных продуктов, предназначенные для малого и среднего бизнеса.