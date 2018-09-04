РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Обвиняемый в подготовке теракта в Новочеркасске получил 11 лет колонии

CA-NEWS (CA) - В Ростове осудили парня, обвиняемого в подготовке теракта в Новочеркасске. Максима Мартынова признали виновным по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Подготовка к террористическому акту», сообщает DonDay.

Северо-Кавказский военно-окружной суд установил, что в 2017 году 22-летний Максим Мартынов, уроженец Ростовской области, занимался подготовкой теракта в одном из торговых центров Новочеркасска. Для этого он приобрел несколько тротиловых шашек и гранату. Однако замысел не удалось довести до конца. Парня задержали.

Суд признал Мартынова и виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

print
  • В МВД Туркменистана опровергли информацию о ДТП с автобусом, перевозившим учителей на сбор хлопка
  • В Туркменистане перевернулся автобус с учителями, ехавшими сбор хлопка, есть пострадавшие
  • Детский омбудсмен не согласна с мнением своей предшественницы о введении в Казахстане запрета оставлять детей до 12 лет одних дома
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×