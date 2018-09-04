Обвиняемый в подготовке теракта в Новочеркасске получил 11 лет колонии

CA-NEWS (CA) - В Ростове осудили парня, обвиняемого в подготовке теракта в Новочеркасске. Максима Мартынова признали виновным по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Подготовка к террористическому акту», сообщает DonDay.

Северо-Кавказский военно-окружной суд установил, что в 2017 году 22-летний Максим Мартынов, уроженец Ростовской области, занимался подготовкой теракта в одном из торговых центров Новочеркасска. Для этого он приобрел несколько тротиловых шашек и гранату. Однако замысел не удалось довести до конца. Парня задержали.

Суд признал Мартынова и виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.