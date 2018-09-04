В Москве пройдут межмидовские консультации по вопросам взаимодействия стран СНГ в ООН

CA-NEWS (CA) - 5 сентября текущего года в Москве пройдут межмидовские консультации на тему «О координации позиций государств – участников СНГ по вопросам повестки дня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также другим проблемам, затрагивающим интересы государств – участников СНГ», пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

На встрече представители внешнеполитических ведомств намерены обсудить вопросы, касающиеся взаимодействия делегаций Содружества Независимых Государств в Организации Объединенных Наций и приоритетов государств СНГ в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, на консультациях будут рассматриваться темы согласования проекта резолюции Генассамблеи ООН о сотрудничестве между ООН и СНГ, работы Генассамблеи ООН по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, выборов в органы ООН.

Многоуровневые межмидовские консультации в рамках СНГ, проведение которых практикуется с 1995 года, являются важным инструментом политического взаимодействия стран Содружества. Консультации проходят на регулярной основе в формате заинтересованных сторон в соответствии с Планом многоуровневых межмидовских консультаций. Цель таких встреч – широкий обмен информацией и мнениями по актуальным внешнеполитическим вопросам, региональной и глобальной политике, представляющим взаимный интерес.

В формате межмидовских консультаций проводятся заседания Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств – участников Содружества.