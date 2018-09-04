В России банки столкнулись с массовым вбросом фальшивок в банкоматы

CA-NEWS (CA) - NCR, производитель популярных банкоматов в России, на прошлой неделе предупредила банки о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5000 руб., рассказали сотрудники двух крупных банков: проблема затронула не все банкоматы, а только со старыми устройствами для проверки купюр, сообщает Ведомости.

Ущерб они пока оценить затруднились – еще не все банкоматы инкассированы, но уже ясно, что речь идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк,отмечается в статье.

Вброс фальшивок в банкоматы – редкость, говорит банкир. Поймать мошенников будет сложно, поскольку определить, на какую именно карту были зачислены фальшивые купюры, непросто, ведь они перемешаны в кассете вместе с настоящими, продолжает он, нужно поднимать записи с камер и т. д.

Перенастройка программного обеспечения требует времени, а до тех пор многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты.

Представитель NCR на запрос не ответил. Похожий случай был в 2013 г.: из-за появления большого числа фальшивых 5000-рублевых купюр крупнейшие банки просто перестали их принимать в своих банкоматах в Московском регионе.

«Наши системы мониторинга позволили выявить проблему еще до официального сообщения производителя», – говорит начальник управления сопровождения сети устройств самообслуживания Московского кредитного банка (МКБ) Андрей Стром. По его словам, уязвимости было подвержено менее 5% банкоматов в МКБ. Ограничил ли банк прием купюр, он не сказал.

Альфа-банк получил уведомление от NCR и сразу перестал принимать наличные во всех 18 банкоматах уязвимых моделей (0,5% от сети), ни одной фальшивки обнаружено не было, говорит его представитель. В «Открытие» от NCR сообщений не поступало, банк узнал о проблеме от Mastercard и межбанковского сообщества, рассказывает директор департамента информационной безопасности Владимир Журавлев: атака была в Московском регионе, где у «Открытия» 36 банкоматов NCR, фальшивок у себя банк не нашел, но купюры в 5000 руб. в таких устройствах не принимает.