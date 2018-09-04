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  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане четырех чиновников уличили во взяточничестве

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции по подозрению в получении особо крупной суммы взятки задержали руководителя Департамента государственных доходов по Павлодарской области Байгурманова и руководителя управления службы экономических расследований того же департамента Бейсенбаева.

По данным Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции, 31 августа указанные лица были изобличены при возврате полученных в марте текущего года $100 тыс. от представителя ТОО за прекращение уголовного дела и недоначисление налогов в размере 1,1 млрд тенге ($3 млн).

По местам жительства и на рабочих местах подозреваемых проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более $160 тыс., 10,5 млн тенге ($28,7 тыс.) и 9 наручных дорогостоящих швейцарских часов.

В этот же день подозреваемые были водворены в ИВС ДВД Павлодара. 3 сентября с санкции следственного суда Павлодара они арестованы до 31 октября.

Кроме того, 1 сентября департамент Нацбюро по Северо-Казахстанской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в собственном кабинете был задержан аким Мамлютского района СКО Жастлек Сыздыков. Он подозревается в получении взятки в сумме 185 тысяч российских рублей ($2,7 тыс.) от директора ТОО за общее покровительство. В связи с полным признанием вины он не арестовывался.

Также ведомство уличило во взяточничестве руководителя АО «Казагрофинанс» по Костанайской области. Он подозревается в получении взяток на системной основе от сельхозтоваропроизводителей региона за ускоренное положительное решение вопроса по финансированию приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования. Общая сумма взяток составляет более 1 млн тенге ($3 тыс.), которые подозреваемый получал с июня по август 2018 года. Всего зафиксировано более 5 фактов получения взяток. Подозреваемый находится под домашним арестом. Также привлекается к ответственности директор ТОО, который подозревается в даче взятки.

По данным фактам проводятся досудебные расследования.

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