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  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На севере Колумбии двое подростков совершили суицид после игры «Момо» по WhatsApp

CA-NEWS (CA) - На севере Колумбии в городке Барбадоса 12-летняя девочка и 16-летний парень совершили суицид после игры «Момо», что распространялась по Whatsapp, сообщает Metro News.

Как сообщает местная полиция, они совершили суицид с разницей в 48 часов и были знакомы друг с другом. По предварительной версии это парень отправил игру девочке по Whatsapp. Тело 16-летнего парня было найдено первым, спустя 2 дня обнаружили тело 12-летней девочки.

«Игра» включает в себя добавление номера телефона, который, как утверждается, принадлежит «Момо». «Момо» использует изображение страшного лица в своем профиле, отправляя различные угрозы и требует чтобы игрок совершил самоубийство. Сообщается, что «Momo» отправляет жертвам насильственные изображения в WhatsApp и угрожает им, если они отказываются следовать указаниям игры.

Считается, что данная игра возникла в группе Facebook и теперь распространяется через приложение для обмена сообщениями.

Мобильные телефоны девушки и мальчика были изъяты полицией, которые утверждают, что обнаружили сообщения, связанные с этой игрой.

Это первая смерть, связанная с Момо в Колумбии, и теперь власти ведут профилактические мероприятия в школах, чтобы предупредить молодежь от игры.

Персонаж аватара - это работа японского художника Мидори Хаяси, не связанного с игрой.

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