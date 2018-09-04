Узбекистан и Беларусь запускают совместные производства медицинских препаратов

CA-NEWS (UZ) - Беларусь и Узбекистан запускают совместные предприятия по производству медицинских препаратов и изделий. Об этом посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич рассказал в интервью информационному агентству UzA.

"В стадии запуска находятся совместные предприятия по производству востребованных в Узбекистане медицинских препаратов и изделий. Проводится работа по созданию в республике совместного производства в сфере легкой промышленности", - отметил дипломат. По словам Леонида Маринича, белорусская сторона готова внести свой вклад в программу модернизации экономики Узбекистана и создать с узбекскими партнерами современные, высокотехнологичные совместные предприятия, ориентированные на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и экспорт в третьи страны. "Расширение производственной кооперации рассматривается как одно из перспективных направлений нашего сотрудничества", - обратил внимание посол.

В 2017 году в Узбекистане белорусские холдинги "Амкодор" и"Бобруйскагромаш" создали совместные предприятия по производству дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Минский тракторный завод запустил совместное производство тракторов в Ташкенте. Еще одна белорусская компания создала в столице Узбекистана совместное предприятие по выпуску реагентов для пищевой промышленности и ветеринарии. Беларусь также готова поделиться опытом создания и функционирования молочно-товарных и животноводческих комплексов и овощехранилищ, поставить в Узбекистан необходимое оборудование, технологии, проектные услуги.

Леонид Маринич подчеркнул, что Узбекистан относится к числу важных партнеров Беларуси в Центральной Азии. В 2017 году объем внешнеторгового оборота между странами увеличился более чем в два раза и достиг $131 млн. Положительная динамика сохраняется и в этом году - за первое полугодие объем товарооборота уже превысил $90 млн, передает Белта.