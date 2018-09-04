В Таджикистане завершили расследование убийства туристов в Дангаре

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане завершили расследование по факту убийства иностранных туристов в Дангаре, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

«Расследование по теракту в отношении группы иностранных велотуристов 29 июля в Дангаринском районе Таджикистана закончено и скоро будет передано в суд», — рассказал зампредседателя госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) страны Мансурджон Умаров.

По словам Умарова, перед судом предстанут пять человек, принимавших участие в организации и совершении нападения на туристов. Он отметил, что один из участников этой преступной группы сумел скрыться и сейчас находится в международном розыске.

При этом, следственные действия по расследованию теракта Таджикистан проводил самостоятельно. «Изъявили помочь в раскрытии этого преступления американцы, но никто из США не приехал. Да и помощь нам была не нужна, мы раскрыли теракт «по горячим следам», — отметил зампредседателя ГКНБ.

Напомним, 9 июля примерно в 15:30 по местному времени на автодороге Куляб-Душанбе, на территории Дангаринского района автомашина «Леганза» совершила намеренный наезд на них и других туристов. Затем, как сообщает МВД Таджикистана, преступники вышли из машины и начали добивать туристов ножами и топорами.

В результате погибли четверо иностранцев, двое получили ранения. Среди четырех погибших — Джей Остин и Лорен Джохеген Гейган. Еще трое получили ранения разной степени тяжести. Больше всего повезло французу: он отстал от группы, и в момент трагедии на трассе его не было среди велосипедистов.

4 августа генеральная прокуратура Таджикистана опубликовала заявление, в котором говорится, что преступники, напавшие в Дангаре на иностранных велотуристов, будучи членами террористическо-экстремистской организации – бывшей «Партии исламского возрождения» (ПИВТ) действовали на основе заранее разработанного за рубежом плана под прикрытием знамени ИГ.