Чиновники из Актюбинской области подозреваются в незаконной выдаче лицензий 25 предприятиям

CA-NEWS (KZ) - В Актюбинской области начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя и начальника отдела областного управления государственного архитектурно-строительного контроля.

По данным Агентства по делам государсвтенной службы и противодействию коррупции, они подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями: в целях извлечения личной выгоды незаконно выдали лицензии на изыскательную деятельность и строительно-монтажные работы 25 предприятиям, которые оформлены на аффилированных лиц. Далее предприятия с лицензируемым видом деятельности реализованы в среднем за 8 млн тенге каждое ($21,9 тыс.), а вырученные деньги передавались руководителю отдела. Общая сумма ущерба составила 102 млн тенге ($279,5 тыс.).

Руководитель отдела с санкции суда арестован. В отношении второго подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится следствие.