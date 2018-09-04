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  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер РФ обсудит с премьером Узбекистана сотрудничество в области атома

CA-NEWS (UZ) - 7 сентября 2018 года в Москве состоится встреча председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, который посетит Россию с рабочим визитом.

Главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание будет уделено активизации сотрудничества в области атомной энергетики, промышленности, сельского хозяйства, образования, сообщила пресс-служба правительства РФ.

После переговоров состоится 19-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан под председательством Дмитрия Медведева и Абдуллы Арипова.

По итогам переговоров предполагается подписание межправительственных документов.

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