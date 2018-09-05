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  5 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Таджикистана поручило в предстоящие 4 года построить в селах бани, салоны красоты и парикмахерские

CA-NEWS (TJ) - Комитет по строительству и архитектуре при правительстве Таджикистана подготовил проекты строительства бань, салонов красоты, парикмахерских и других объектов социального и бытового назначения и рекомендовал их для сел. По поручению властей, такие объекты должны быть построены во всех селах страны к 30-летию независимости республики, которое будет отмечаться в 2021 году, передает Радио Озоди.

«Такие заявки поступают к нам со всех регионов, передают нам размеры выделяемой земли под эти объекты и мы бесплатно готовим проекты строительства», - сказал представитель комитета Абубакр Сафарзода.

По его словам, в советские годы в большинстве таджикских сел были построены объекты бытового назначения – бани, дома культуры, кинотеатры, но многие из них обветшали или на их месте давно построены жилые дома. Тогда поселки были приближены к городскому типу за счет таких объектов.

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