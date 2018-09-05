Комитет по делам женщин и семьи Таджикистана обеспокоен публикацией в сети видео, которые разоблачают неверных жен

CA-NEWS (TJ) - Комитет по делам женщин и семьи Таджикистана обеспокоен публикацией в сети видео, которые разоблачают неверных жен. Такие проблемы должны решаться в кругу семьи, но не вбрасываться в массы, уверены власти. Представители комитета считают недопустимым, когда в социальных сетях публикуются подобные видео и заявляют, что никто не имеет права посягать на частную собственность граждан, сообщает Радио Озоди.

В последнее время в Youtube было выложено несколько видео со схожим сюжетом: незнакомые лица врываются в квартиру женщин – жен мигрантов и застают тех за общением с посторонними мужчинами. Женщин уличают в измене, пока «их мужья трудятся на чужбине, не покладая рук». Кто эти мужчины – знакомые, любовники или родственники – неизвестно. Но незнакомцы начинают твердить женщине: «Почему ты изменила мужу?». Они также обращаются к мужчине: «Что ты делаешь среди ночи в доме замужней женщины?». Некоторые видео не ограничиваются расспросами, в ход идут кулаки.

В одном из видео уличенная в измене женщина отрицает свою вину и говорит, что мужчина приходится ей родственником. Все участники конфликта говорят на таджикском языке и скорее всего съемка была сделана в Таджикистане.

За последнюю неделю в сети было выложено как минимум два подобных видео, где женщин разоблачают, обвиняют в измене и выставляют все это на всеобщее обозрение. В июле этого года в сводке правоохранительного ведомства прошла новость о том, что жители села в Файзабадском районе устроили самосуд над влюбленным мужчиной, которого застали вечером с местной женщиной. Мужчина был жестоко избит, а милиция возбудила уголовное дело в отношении избивших его лиц.

Стражи порядка говорят, что в курсе «разоблачительных» видео, но пока не получили ни одну жалобу со стороны униженных женщин. Вот если будут такие заявления – то они начнут действовать, заверил представитель пресс-службы МВД.

Он еще раз предупредил, что законодательство Таджикистана запрещает вершить самосуд, за это предусмотрена ответственность. «А доказать виновность или невиновность гражданина должны соответствующие органы», - добавил он.