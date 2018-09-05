РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Комитет по делам женщин и семьи Таджикистана обеспокоен публикацией в сети видео, которые разоблачают неверных жен

CA-NEWS (TJ) - Комитет по делам женщин и семьи Таджикистана обеспокоен публикацией в сети видео, которые разоблачают неверных жен. Такие проблемы должны решаться в кругу семьи, но не вбрасываться в массы, уверены власти. Представители комитета считают недопустимым, когда в социальных сетях публикуются подобные видео и заявляют, что никто не имеет права посягать на частную собственность граждан, сообщает Радио Озоди.

В последнее время в Youtube было выложено несколько видео со схожим сюжетом: незнакомые лица врываются в квартиру женщин – жен мигрантов и застают тех за общением с посторонними мужчинами. Женщин уличают в измене, пока «их мужья трудятся на чужбине, не покладая рук». Кто эти мужчины – знакомые, любовники или родственники – неизвестно. Но незнакомцы начинают твердить женщине: «Почему ты изменила мужу?». Они также обращаются к мужчине: «Что ты делаешь среди ночи в доме замужней женщины?». Некоторые видео не ограничиваются расспросами, в ход идут кулаки.

В одном из видео уличенная в измене женщина отрицает свою вину и говорит, что мужчина приходится ей родственником. Все участники конфликта говорят на таджикском языке и скорее всего съемка была сделана в Таджикистане.

За последнюю неделю в сети было выложено как минимум два подобных видео, где женщин разоблачают, обвиняют в измене и выставляют все это на всеобщее обозрение. В июле этого года в сводке правоохранительного ведомства прошла новость о том, что жители села в Файзабадском районе устроили самосуд над влюбленным мужчиной, которого застали вечером с местной женщиной. Мужчина был жестоко избит, а милиция возбудила уголовное дело в отношении избивших его лиц.

Стражи порядка говорят, что в курсе «разоблачительных» видео, но пока не получили ни одну жалобу со стороны униженных женщин. Вот если будут такие заявления – то они начнут действовать, заверил представитель пресс-службы МВД.

Он еще раз предупредил, что законодательство Таджикистана запрещает вершить самосуд, за это предусмотрена ответственность. «А доказать виновность или невиновность гражданина должны соответствующие органы», - добавил он.

print
  • Тенге поставил на бирже очередной за 2,5 года антирекорд
  • Акимат Астаны поменял свои 64 служебных автомобиля на 10 такси
  • Таджик обратился в Совет улемов после развода с женой по телефону
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×