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  5 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Татарстана обсудил с чиновниками Узбекистана создание СП «КАМАЗа»

CA-NEWS (UZ) - Президент Татарстана Рустам Минниханов и хоким (глава) Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов обсудили сотрудничество, в том числе проект ПАО «КАМАЗ» в Узбекистане. Встреча состоялась сегодня в Доме правительства РТ, сообщает chelny-biz.ru.

В сентябре ожидается открытие еще одного совместного предприятия «КАМАЗа» в Узбекистане. Сейчас у автогиганта из Набережных Челнов уже есть компания-партнер в республике и сервисные центры.

В начале этого года «КАМАЗ» выпустил в Узбекистане первую партию грузовиков на производственных площадях UzAutoTrailer в городе Джамбай Самаркандской области. Сейчас «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» поставляет сборочные комплекты деталей и комплектующие в UzAutoTrailer, которое занимается сборкой шасси, а также монтажом надстройки собственного и совместного производства.

"Наше сотрудничество с Узбекистаном выходит на новый уровень и обретает новую грань развития – мы работаем над открытием совместного предприятия по сборке автотехники на территории республики, – комментировал в марте гендиректор автогиганта Сергей Когогин. – И сегодня есть возможность оценить первый результат совместного проекта, который открывает перед нами большие перспективы: автотехника собрана и готова пополнить автопарк предприятий-потребителей, содействуя развитию различных отраслей экономики Узбекистана".

В 2018 году партнеры планируют вывести на рынок около 1500 единиц автотехники, включая автомобили с газобаллонным оборудованием. Производственная мощность завода – 2000 единиц автотехники в год с возможностью увеличения до 5000 единиц.

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