Никаких тапочек и декольте: в Таджикистане утвердили национальную одежду для женщин

CA-NEWS (TJ) - Министерство культуры Таджикистана выпустило книгу эскизов национальной одежды для женщин под названием «Инструкция по рекомендованной одежде для девушек и женщин Таджикистана», сообщает «Sputnik-Таджикистан».

Памятка советует таджичкам, какую именно одежду носить в повседневной жизни, на работе, в выходные и праздничные дни.

«Данная инструкция опубликована в целях пропаганды культуры ношения национальной одежды и имеет рекомендательный характер. Она направлена на упорядочение ношения одежды, предотвращение фанатизма и поклонения чужим ценностям!», - отмечается в аннотации к инструкции.

Согласно инструкции, женщинам запрещают носит одежду черного цвета, черный платок и хиджаб. Также не рекомендуется надевать европейскую одежду - мини-юбки, кофты и платья с декольте, топики, вещи из прозрачной ткани.

В общественных местах запрещается носить галоши или тапочки, домашнюю одежду, обтягивающие брюки и вещи из синтетики, которая вредна для здоровья.

«Эти эскизы подготовлены в целях предотвращения распространения среди таджикского народа чуждой культуры и в целях пропаганды национальной одежды таджичек», - отметила глава информационной службы Комитета по делам женщин и семьи Сабохат Махмадалиева.

Инструкция состоит из 11 частей и 6 разделов. В ней содержатся советы для женщин, работающих в госструктурах, есть эскизы национальных женских нарядов для всех сезонов, свадебных и семейных торжеств.

В Министерстве культуры Таджикистана уточнили, что данная инструкция предназначена только для девушек и женщин. Сейчас ведутся работы по созданию аналогичной памятки для мужчин.

Активная пропаганда рекомендаций о внешнем виде, в первую очередь ношения национальной одежды, среди жительниц Таджикистана началась после принятия поправок в закон «Об упорядочении традиций и обрядов» по инициативе президента Эмомали Рахмона в августе 2017 года.

Отмечается, что на рынках и в торговых центрах Душанбе уже придерживаются данной инструкции. Также при пошиве одежды дизайнеры руководствуются современными требованиями, но соблюдают все национальные традиции.