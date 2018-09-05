ОДКБ проводит учения по развертыванию военных сил в Центральной Азии

CA-NEWS (KG) - ОДКБ с 5 по 6 сентября проводит стратегическую командно-штабную тренировку (СКШТ) по формированию и развертыванию системы коллективной безопасности в Центральной Азии, сообщает пресс-служба организации.

«В период с 5 по 6 сентября на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова проводится Стратегическая командно-штабная тренировка с участием военнослужащих Объединенного штаба, представителей Секретариата и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ», - говорится в сообщении.

В тренировке планируется участие заместителя генерального секретаря ОДКБ Петра Тихоновского.

«Стратегическая командно-штабная тренировка, в ходе которой будут вырабатываться предложения по формированию и развертыванию сил и средств системы коллективной безопасности в Центральноазиатском регионе, является первым мероприятием совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2018». На этом этапе отрабатывается комплекс мероприятий, направленных на предотвращение или сдерживание военного конфликта в условном государстве – члене ОДКБ», - отмечается в тексте.