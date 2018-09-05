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  5 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане из-за укуса насекомого и «неуточненного шока» скончалась девушка. Депутат требует тщательного расследования
Предыстория: Депутат мажилиса просит провести мониторинг стоматологических клиник Казахстана на наличие лицензииПродолжение: В Караганде прекращено уголовное дело в отношении директора клиники, в которой после введения наркоза скончалась девочка

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Казахстана Артур Платонов просит госорганы тщательно расследовать факт смерти жительницы Астаны после укуса насекомого.

На заседании палаты 5 сентября парламентарий напомнил, что дважды обращался в Министерство здравоохранения с запросами по фактам смерти детей от анафилактического шока вследствие применения препаратов без должной проверки на индивидуальную непереносимость пациентом. Тогда вопросы касались деятельности стоматологической службы. Ответ ведомства был получен в виде приложения с содержанием статданных и напоминал отписку.

По его словам, после случая, когда 31 августа в городской клинике Астаны умерла девушка, которая обратилась за помощью к врачам из-за укуса насекомого, он вынужден снова обратиться к главе Минздрава Елжану Биртанову.

«После обращения в первую городскую больницу Астаны за медицинской помощью по, казалось бы, несложному случаю - аллергической реакции на укус насекомого - от укола умирает 28-летняя Макпал Еспенбетова. Предварительное заключение, я цитирую: «Неуточненный шок. Теперь будут другие исследования». Анализируя летальные случаи после обращения за врачебной помощью, уточненные и неуточненные шоки, объективные и субъективные причины происходящего, прошу вас, Елжан Амантаевич, усилить контроль за комплексом необходимых системных мер, направленных на исключение или сведение к минимуму как врачебных ошибок, так и условий, к ним приводящих», - сказал А.Платонов.

Он отметил, что соответствующие органы должны обеспечить тщательное и беспристрастное расследование данного ЧП.

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