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  5 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанский вуз начал подготовку магистрантов по специальности «Евразийская интеграция»

CA-NEWS (KZ) - Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева первым среди вузов Евразийского экономического союза начал подготовку магистрантов со специализацией «Евразийская интеграция». Об этом в ходе международного экспертного заседания «Профилактика экстремизма в России и Центральной Азии» в Бишкеке сообщила заведующая кафедрой регионоведения ЕНУ Айгерим Оспанова.

«Впервые в Казахстане кафедра регионоведения ЕНУ запустила двудипломную программу совместно с вузом-партнером – Томским Национальным университетом, в рамках магистратуры», - цитирует ее слова пресс-служба посольства РК в России.

«Особенностью программы является то, что мы готовим специалистов по направлению «Евразийская интеграция». Актуальность специализации не вызывает сомнения, так как евразийская интеграция является одной из самых важных тем для современного Казахстана», - сказала А.Оспанова.

Заведующая кафедрой добавила, что специалисты по данному направлению будут углубленно изучать различные направления экономики и политики стран ЕАЭС.

Первый выпуск по этой специализации будет осуществлен в 2019 году. С казахстанскими дипломами будет выпущено 8 специалистов, с российскими – 11, по двудипломной программе – 1 магистрант.

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