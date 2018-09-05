В школах Монголии с 1 октября будет действовать ограничение на пользование смартфонами

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 5 сентября на заседании Кабмина было принято решение об ограничении на пользование смартфонами в среднеобразовательных школах и иных учебных заведений. Данное постановление правительства будет действовать с 1 октября текущего года, сообщает Montsame.

Согласно по данным, в настоящее время в Монголии 71,8% детей в возрасте 8-17 лет активно пользуется мобильными телефонами, и при этом 54,6% из них имеют доступ к интернету.

Ученые и медики советуют не давать свои детям, не достигшим 12 лет пользоваться смартфонами, так как высокоточные электромагнитные излучения отрицательно влияют на здоровье детей.