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  5 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Жительница Туркестанской области в 23 года стала мамой 6 детей

CA-NEWS (KZ) - В Туркестанской области родилась первая тройня, сообщает пресс-служба Управления здравоохранения региона.

По данным ведомства, 23-летняя жительница села Бирлик Келесского района Аяжан Толенди, родив мальчика и двух девочек весом около двух килограммов, стала мамой шестерых детей: дома малышей ожидают 3 брата.

Дети появились на свет 3 сентября. Состояние новорожденных, по словам врачей, стабильное.

Из назвали Торали, Фатима и Зауре.

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