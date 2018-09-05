Жизнь в Центральной Азии: Археологи обнаружили в Таджикистане древний город, ученые относят его к периоду Кушанского царства

CA-NEWS (TJ) - Древний город обнаружили археологи Таджикистана. Ученые относят его к периоду Кушанского царства. В ходе раскопок нашли не только строения, но и трон правителей, а также много монет, украшений, изделий из керамики, сообщает «МИР 24».

85 километров к югу от Душанбе. С виду обычный поселок у подножья гор. На самом деле эта местность особенная, на вершине гор - древний город. Это городище-цитадель, где был раскопан большой тронный зал.

Тронный зал, поясняет руководитель экспедиции Давладходжа Довуди, строили особым способом. Ширина стен почти три метра, и покрыты они были штукатуркой. Но это не единственное открытие. Впервые за один сезон археологи обнаружили сразу 65 монет.

«Мы нашли очень много кушанских монет. Они почти повсеместно встречаются. В том числе нашли два клада монет кушанских царей. Эти правители правили в I – II веках до нашей эры. Эти находки дают материал о датировании этого городища, что оно существовало в 102 веках нашей эры, то есть 2000 – 1800 лет тому назад», – указал доктор исторических наук, заведующий отдела археологии и нумизматики Национального музея Таджикистана Давладходжа Довуди.

Два клада монет нашли здесь. Это помещение служило амбаром, говорят археологи: на полу нашли хумы – специальные сосуды для хранения зерна. Предположили: хозяин был зажиточный.

«Мы обнаружили здесь шесть хумов высотой в полтора метра. Почти все хорошо сохранились, на них даже виден орнамент, нанесенный древними мастерами. Это редкая находка», – отметил работник Национального музея Таджикистана Алишео Каюмзода.

В этом городе две тысячи лет назад вполне могли жить богачи, говорят археологи. Здесь проходил Великий Шелковый Путь. Просторными и обустроенными были и дома.

Это целый жилой комплекс. Он состоит из шести помещений. В этой комнате люди некогда возносили молитву. Ученые предполагают, что это не что иное, как Алтарь огня. А здесь была кухня: сохранилась посуда. Эти артефакты ученым помогли найти волонтеры. Местные жители охотно взялись за лопаты и кисточки, говорится в видео.

«Я живу в селении, которое находится рядом с городищем. Как узнал, что археологи приступили к раскопкам, сразу пришел на помощь. Это ведь наша история. Хочется знать о ней больше», – признался местный житель Хисрав Манонов.

Эта земля, уверены археологи, хранит еще много тайн. Поэтому раскопки продолжатся и в следующем году.