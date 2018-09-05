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  5 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Канада продолжит стоять на своем в переговорах о NAFTA, несмотря на угрозы президент США

CA-NEWS (CA) - Канада в среду вернется к переговорам о NAFTA в Вашингтоне, не собираясь идти на уступки в ключевых вопросах, несмотря на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Трамп, который на прошлой неделе заключил сделку с Мексикой, третьим участником Североамериканского соглашения о свободной торговле, ранее сказал, что готов ввести пошлины на импорт автомобилей из Канады или вообще исключить страну из пакта, если Оттава не пойдет на компромисс.

Американский лидер говорит, что заключенный в 1994 году пакт, на который приходится $1,2 триллиона годового объема торговли между тремя странами, спровоцировал уход из производственного сектора США сотен тысяч рабочих мест.

Администрация Трампа, которая стремится к быстрому заключению сделки, хочет исключить из пакта механизм урегулирования споров, который премьер-министр Канады Джастин Трюдо называет ключевым.

На прошлой неделе стороны не смогли уладить противоречия, также связанные с требованием Вашингтона расширить доступ США на канадский рынок молочной продукции.

«Есть ряд вещей, которые, на наш взгляд, обязательно должны быть в пересмотренном соглашении о NAFTA», - сказал во вторник Трюдо, повторив, что не подпишет невыгодное для Канады соглашение.

Трамп уведомил Конгресс, что намерен подписать пакт до конца ноября, а чиновники сообщили, что текст соглашения будет обнародован примерно к 1 октября.

«Мы видим благосклонность всех сторон, и, если мы увидим немного больше гибкости, то, я думаю, дела пойдут в правильном направлении», - сказал источник в канадском правительстве, пожелавший остаться неназванным из-за чувствительного характера вопроса.

С начала переговоров в августе 2017 года их участники уже несколько раз переносили срок их окончания. Некоторые чиновники в Вашингтоне настаивают, что Трамп не может выйти из NAFTA без одобрения Конгресса.

«Трамп опирается на угрозы и запугивание в отчаянной попытке заставить Конгресс проглотить недоработанную сделку. Нельзя исправить NAFTA, не уладив разногласий с Канадой», - сказал сенатор Рон Уайден, самый высокопоставленный демократ сенатского финансового комитета, курирующего торговлю.

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