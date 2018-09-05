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  5 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Экибастузе почти за $7 млн построили электростанцию

CA-NEWS (KZ) - В городе Экибастуз Павлодарской области ввели в эксплуатацию новую электростанцию.

Как сообщает пресс-служба акимата города, станция с рабочей мощностью до 80 мегавольт-ампер будет обеспечивать бесперебойной энергией промышленные производства Экибастуза, в том числе такие, как завод «Проммашкомплект» по выпуску железнодорожных колес, тележек и стрелочных переводов для железнодорожных путей, R.W.S. Wheelset по производству железнодорожных осей и колесных пар для вагонов, тепло- и электровозов, R.W.S. Concrete, выпускающее железнодорожный брус для путей и стрелочных переводов, R.W.S. BINDING по производству креплений и деталей верхнего строения железнодорожных путей.

Общая стоимость строительства новой станции «Экибастузской площадки ТОО «ФерроТрансТрейд» составила 2,5 млрд тенге ($6,8 млн). Проект профинансировали за счет лизинга через АО «БРК-Лизинг» на сумму 1,84 млрд тенге ($5 млн), остальную сумму вложило само предприятие из собственных средств.

АО «БРК-Лизинг» - дочерняя организация «Банка развития Казахстана». Она входит в структуру Национального управляющего холдинга «Байтерек».

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