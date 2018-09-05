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  5 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сотрудниками МВД Таджикистана раскрыто два факта мошенничества

CA-NEWS (TJ) - В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД Таджикистана было установлено, что 51-летний предприниматель, житель Шахринавского района в феврале месяце 2016 года войдя в доверие 51-летнего жителя города Вахдат для строительства высокоэтажного здания на территории города Душанбе забрал у него 105 тысяч 100 сомони ($11 тысяч), 17 тысяч сомони ($1800) вернул, оставшиеся 88 тысяч 100 сомони ($9200) так и не возвратил, сообщает пресс-служба МВД РТ.

В отношении подозреваемого по статье 247 ч. 4, п. «б» возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Также с заявлением о мошеннических действиях в отдел МВД-1 по району Сино обратился 39-летний житель района Рудаки, что в апреле месяце 2018 года 25-летний местный житель, сторговавшись, купил его квартиру, расположенную на улице Профсоюзов города Душанбе в сумме $34 тысячи, заплатил $18 тысяч 700, остальные $15 тысяч 300 не возвращает.
По факту ведётся следствие.

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