Спортсмены из Астаны стали чемпионами республиканского кубка по паратанцам

CA-NEWS (KZ) - Воспитанники спортивного клуба «Жигер» акимата города Астаны завоевали призовые места Республиканского кубка по паратанцам «AKTAU OPEN-2018».

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, в открытом турнире по танцам на колясках участвовали спортсмены из семи регионов Казахстана: Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областей, а также городов Астана и Шымкент.

Столицу представляли 10 спортсменов, которые показали один из наилучших результатов кубка. Чемпионами в парных танцах в номинации Duo Standart Class 1 стали Ардак Оторбаев и Карлыгаш Тынабекова, пара Курбанали Абуова и Севды Алиевой заняла второе место в номинации Duo Standart Class 2 и третье место в номинации Duo Standart Class 2. Также в номинациях Single Woman Class 1 и Woman Freestyle Class 1 Карлыгаш Тынабекова завоевала две золотые медали и Омар Турашев в номинациях Single Man Class 2 и Freestyle Man Class 2 занял третьи места.

Отмечается, что турнир «AKTAU OPEN-2018» дает возможность получить лицензию на участие в Кубке мира и Чемпионате Азии 2018 года, а также позволяет спортсменам получить разряд и войти в сборную команду страны по паратанцам.