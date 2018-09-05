Житель Душанбе получил 7 суток ареста за оскорбление жены

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане жителя Душанбе Эркинджона Мукумова привлекли к 7 суткам ареста за оскорбление чести и достоинства своей супруги, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

В милицию с заявлением в отношении своего супруга обратилась жительница микрорайона Зарафшон города Душанбе. Она пожаловалась, что ее 49-летний супруг регулярно приходит домой в состоянии алкогольного опьянения, а затем оскорбляет и унижает ее.

«Так, 1 сентября, придя домой пьяным, Мукимов на высоких тонах стал обзывать жену нецензурной бранью сначала в квартире, а затем и во дворе дома, тем самым нарушив спокойствие граждан и общественный порядок. За недостойное поведение в отношении Мукимова составлено административное дело», — говорится в сообщении МВД.

Задержанного осудили по статье об административных правонарушениях. За недостойное поведение Мукимов проведет в заключении семь суток.