В таджикском Файзабаде заработало новое предприятие по переработке молока

CA-NEWS (TJ) - Новое предприятие по переработке молока сдано в эксплуатацию в Файзабадском районе. Суточная производственная мощность предприятия составляет свыше двух тонн молока, а месячная мощность − 60 тонн. В предприятие производится 7 видов молочной продукции, в том числе простокваша, кефир, творог, сметана, айран и чакка, сообщает Авеста.



Отмечается, что молочная продукция экологически чистая и отвечает всем современным требованиям.

В будущем для переработки 8-10 тонн молока планируется завозить мощное современное оборудование из Китая и увеличить объём производства. Для увеличения производительной мощности в указанном районе имеются возможности, поскольку фермеры за сутки сдают по 38 тонн молока.

В дальнейшем планируется создать цех по производству сыра и мороженого.