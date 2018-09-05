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  5 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В таджикском Файзабаде заработало новое предприятие по переработке молока

CA-NEWS (TJ) - Новое предприятие по переработке молока сдано в эксплуатацию в Файзабадском районе. Суточная производственная мощность предприятия составляет свыше двух тонн молока, а месячная мощность − 60 тонн. В предприятие производится 7 видов молочной продукции, в том числе простокваша, кефир, творог, сметана, айран и чакка, сообщает Авеста.

Отмечается, что молочная продукция экологически чистая и отвечает всем современным требованиям.

В будущем для переработки 8-10 тонн молока планируется завозить мощное современное оборудование из Китая и увеличить объём производства. Для увеличения производительной мощности в указанном районе имеются возможности, поскольку фермеры за сутки сдают по 38 тонн молока.

В дальнейшем планируется создать цех по производству сыра и мороженого.

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