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  5 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Египет подписали 12 документов

CA-NEWS (UZ) - Между правительствами и министерствами Узбекистана и Египта 5 августа подписано 12 документов. Соглашения касаются сотрудничества в сферах туризма, инвестиций, налогов, юстиции, сельского хозяйства, культурного наследия и спорта, иностранных дел и вопросов молодежи, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Президенты выразили удовлетворение прошедшими переговорами и достигнутыми договоренностями, отметили, что в отношениях Узбекистана и Египта начался новый этап.

«Первый официальный визит господина Абдулфаттаха ас-Сиси в Узбекистан стал историческим для отношений наших стран. Переговоры, прошедшие открыто, в дружеском и конструктивном духе, показали схожесть наших подходов и взглядов по всем вопросам. Уверен, что сегодняшние договоренности качественно и содержательно обогатят узбекско-египетские отношения и послужат выведению нашего сотрудничества на новый, более высокий уровень», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Египта отметил, что удалось договориться по всей повестке визита, эти договоренности станут фундаментом для следующих визитов и достижения высоких результатов.

Официальный визит Абдулфаттаха ас-Сиси в Узбекистане завершается сегодня.

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