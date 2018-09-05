ГУВД накажет водителя, которая ездила по Ташкенту с ребенком на коленях

CA-NEWS (UZ) - ГУВД Ташкента устанавливает личность женщины–водителя, которая посадила ребенка к себе на колени во время езды.

В узбекском сегменте соцсетей распространился видеоролик, где женщина, посадив ребенка на колени, управляла автомобилем. Как сообщили очевидцы, заснявшие женщины и разместившие видео в соцсетях, во время езды, женщина, кроме того, что посадила ребёнка себе на колени, не была пристегнута ремнём и грызла семечки.

Как сообщила пресс-служба управления, на данный момент УБДД ГУВД г. Ташкента занимается установлением личности женщины.

Согласно ПДД, запрещено перевозить детей до 12 лет на переднем сидении легкового автомобиля при отсутствии специального детского удерживающего устройства. При нарушении данного правила предусмотрена административная ответственность в виде 1/2 минимальной заработной платы (1 МРЗП равен 184300 сум или $23) если подобное совершено впервые.

ГУВД Ташкента убедительно попросило водителей не сажать детей себе на колени при управлении автотранспортным средством.